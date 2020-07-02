Ребенка ранило упавшим на детской площадке мостиком

Шестилетняя девочка получила перелом ключицы и челюсти из-за падения металлической конструкции на детской площадке в Татарстане, следователи завели дело по статье "халатность", сообщает СК РФ.
По данным ведомства, 6 мая девочка играла на детской площадке во дворе дома в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района республики, где на нее упал мостик в виде лесенки. Ребенка госпитализировали с переломом ключицы и челюсти.
"По данному факту следственными органами СК РФ по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность", — говорится в сообщении.