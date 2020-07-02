Ребенка ранило упавшим на детской площадке мостиком

Шестилетняя девочка получила перелом ключицы и челюсти из-за падения металлической конструкции на детской площадке в Татарстане , следователи завели дело по статье "халатность", сообщает СК РФ

По данным ведомства, 6 мая девочка играла на детской площадке во дворе дома в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района республики, где на нее упал мостик в виде лесенки. Ребенка госпитализировали с переломом ключицы и челюсти.