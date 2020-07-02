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В России выросло число случаев гибели детей на воде 

News.ru 1 час назад
На 14% выросла в России гибель детей на воде
Фото: News.ru
В России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. Об этом рассказал начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов.
На сегодняшний день количество (утонувших. — NEWS.ru) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%, — цитирует его РИА Новости.
Одной из причин роста числа случаев гибели детей на воде стала пандемия коронавируса. По словам Тарасова, в связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.
Ранее NEWS.ru писал, что в Калининграде утонул 12-летний мальчик. Обстоятельства его гибели выясняет СКР. Предполагается, что ребёнок решил искупаться в водоёме без ведома родителей. При этом плавать он не умел.
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Происшествия , Дмитрий Тарасов , МЧС , СКР , РИА Новости
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