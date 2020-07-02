На 14% выросла в России гибель детей на воде

Дмитрий Тарасов. России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. Об этом рассказал начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ

На сегодняшний день количество (утонувших. — NEWS.ru) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%, — цитирует его РИА Новости.

Одной из причин роста числа случаев гибели детей на воде стала пандемия коронавируса. По словам Тарасова, в связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.