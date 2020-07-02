Москвичка сдала своего ребенка в ломбард

Мать бросила своего ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы

Сообщение об этом передала радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на слова очевидца. По его словам, он увидел одиноко сидящего маленького мальчика, который выглядел напуганным.

— Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла, — рассказал свидетель.

Сотрудники ломбарда пытались успокоить находящегося в шоковом состоянии ребенка и обратились за помощью к сотрудникам полиции. Мальчика увезли в подразделение по делам несовершеннолетних.

Работники радиостанция направила запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве, сообщают РИА "Новости".