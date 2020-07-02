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СМИ: москвичка оставила своего ребенка в ломбарде 

Vse42.ru 1 час назад
Москвичка сдала своего ребенка в ломбард
Фото: РИА Новости
Мать бросила своего ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы.
Сообщение об этом передала радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на слова очевидца. По его словам, он увидел одиноко сидящего маленького мальчика, который выглядел напуганным.
— Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла, — рассказал свидетель.
Сотрудники ломбарда пытались успокоить находящегося в шоковом состоянии ребенка и обратились за помощью к сотрудникам полиции. Мальчика увезли в подразделение по делам несовершеннолетних.
Работники радиостанция направила запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве, сообщают РИА "Новости".
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Происшествия , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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