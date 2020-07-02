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«Я только потрогаю»: почему пермяки защищают осужденного учителя 

Газета.Ru 1 час назад
«Он лапал меня»: харассмент в школе разделил пермяков
Фото: Газета.Ru
На невиновности 49-летнего учителя математики пермской школы Валерия Сыропятова, осужденного за домогательства к семикласснице, настаивают его коллеги, ученики и их родители. Инцидент произошел 27 марта 2019 года — в тот день, по словам мужчины, он случайно задел рукой одну из школьниц. Однако, согласно показаниям девочки, педагог трогал ее за грудь и хлопнул по ягодицам. Знакомые Сыропятова уверены, что его оклеветали — тем не менее педагогу предстоит провести 9,5 лет в колонии строгого режима.
За 49-летнего учителя математики из пермской школы № 37 Валерия Сыропятова, осужденного на 9,5 лет в колонии строгого режима за домогательства к ученице, вступилась бывшая директор учебного заведения Ольга Иванова, которой пришлось уволиться из-за данного инцидента.
Она рассказала, что педагог работал в учреждении с 1996 года и никогда не был уличен в каких-либо нарушениях.
«Далеко не каждый педагог обладает столь мощным потенциалом. Он сложных подростков летом водил в походы, где учил их готовить еду и проверять на деле свои физические возможности. А иначе они бесконтрольно бы слонялись по улицам микрорайона. У него кабинет всегда был открыт, он либо математикой с ребятами занимался, либо будущие путешествия с ними обсуждал», — рассказала преподаватель.
Эта история началась еще 27 марта 2019 года. Тогда во время каникул опытный педагог пригласил к себе в кабинет несколько учеников, за которыми числились задолженности. По словам самого учителя, одна из семиклассниц постоянно отлынивала от работы и не выполняла задания.
«Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть. Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова. Я настаивал: «Реши контрольную, получишь свой „трояк“ и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься — дети шумят — пойдем в другой кабинет», — вспоминал Сыропятов в разговоре с kp.ru.
Когда учитель и девочка ушли в соседний кабинет, семиклассница, по словам преподавателя, вновь стала сопротивляться.
«Она встала у стола и снова начала канючить. Я сижу за столом и говорю ей: «Иди, решай!». Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит — куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок», — заявлял учитель.
Между тем девочка придерживается другой версии происходящего. В распоряжении СМИ оказалась ее переписка с подругой в соцсетях — она есть в уголовном деле. В ней школьница рассказала, как педагог отвел ее в другой кабинет, посадил за парту и стал трогать за бюстгальтер.
«Я сидела за столом он находился сзади и лапал меня. Я пыталась закрываться руками, а он руки отодвигал и меня за грудь трогал», — писала юная пермячка.
По словам матери девочки, во время инцидента учитель шептал ей:
«Не плачь, я тебя только потрогаю. В следующей четверти у тебя будет пятерка по математике».
Женщина и обратилась в школу с жалобой — тогда директор учреждения Ольга Иванова сразу запустила служебное расследование.
«Классный руководитель объяснила, что семиклассница — девочка «себе на уме», не так давно вместе с подругами она обвинила мальчика в том, чего он не делал, но в ситуации разобрались на уровне класса. Педагог начальных классов тоже сказала, что девочка много придумывает и фантазирует, потом рассказывает маме, после чего встревоженная женщина ходит в школу разбираться», — рассказывала глава школы сайту kp.ru.
После этого она вызвала к себе саму мать ученицы и Сыропятова. По словам экс-директора, первым, что сказала женщина, когда вошла в кабинет, было:
«Дети в каникулы должны отдыхать, а у вас они занимаются в группах, в малых группах и один на один с преподавателем».
Уже после этого пермячка заявила, что учитель математики «шлепнул ее дочь по попе».
«Она — подросток, ей это неприятно! И пересадите ее, пожалуйста, подальше от учительского стола», — вспоминала слова родительницы Иванова.
После этого педагог признал свою вину и извинился перед семьей девочки.
«Я сделал недопустимое для педагога, приношу извинения и даже не буду возражать против того, чтобы меня освободили от преподавания в этом классе», — приводила слова Сыропятова экс-директор.
На этом стороны разошлись, однако через некоторое время директор узнала о возбуждении уголовного дела против ее подчиненного по статье 135 УК РФ «Развратные действия», которую позже переквалифицировали на еще более тяжкую статью — 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
«Пока шло следствие, свои показания девочка часто меняла: сначала говорила, что я приставал к ней, обнимал, лез к ней, потом появилось, что хлопнул по попе, потом, что чуть не изнасиловал»,
На каждое судебное заседание поддерживать учителя математики приходили его коллеги, школьники и их родители — они не верили, что Сыропятов способен совершить такое нарушение.
«Валерий Николаевич, если можно так сказать, жил школой: приходил рано утром и уходил поздно вечером, как учитель он ребятам давал очень много. Девочку эту я знаю с начальной школы, она многие вещи может придумать, нередко она жаловалась, что у нее живот болит, ее отпускали, шли навстречу», — вспоминает коллега педагога.
Вот и после того, как 29 июня Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении учителя, дети и взрослые собрались на митинг у школы № 37 и организовали сбор подписей в поддержку преподавателя.
«Он был моим классным руководителем с пятого по 11-й классы. Он всегда был за учеников, всегда помогал. Не припомню, чтобы за эти шесть лет он к кому-то приставал», — рассказал выпускник учебного заведения телеканалу 360.
В региональном главке МВД сообщили, что с активистами пришлось проводить беседу, чтобы те разошлись.
«Поступила информация о скоплении граждан, на место выехали сотрудники полиции. Правоохранители провели профилактическую беседу, после чего собравшиеся разошлись», — рассказали в ведомстве.
В свою очередь Сыропятов заявил, что намерен сменить адвоката и обжаловать приговор.
«Я не совершал этого преступления, — заявил он журналистам, когда на него надевали наручники. — Меня судят за образ жизни, что живу один: детей нет, жены нет. Но мне есть с кем общаться, есть женщина у меня — с двумя детьми. Причина этой несправедливости — обида за плохие отметки и чья-то заинтересованность в карьерном росте».
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Происшествия , Статьи , Ольга Иванова , МВД , ФСИН , Комсомольская правда , Телеканал "360° Подмосковье"
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