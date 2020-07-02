Пожар в Москве: МЧС сделало заявление 

По предварительным данным, внутри горящего на Тверской улице дома нет людей, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о возгорании в доме №24 по Тверской улице. В этом здании, согласно сведениям из открытых источников, находятся кофейня, ресторан, кафе и отель. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

По данным МЧС, пожарные выехали к дому на Тверской улице сразу, как только в 13.56 мск получили сигнал о возгорании.

«Происходит загорание на втором этаже находящегося на реконструкции здания, на общей площади около 50 квадратных метров. По предварительной информации, людей внутри нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.