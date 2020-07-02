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«Третий ранг сложности»: подробности пожара в центре Москвы 

Артём Кульша 38 минут назад
Пожару в доме на Тверской улице в центре Москвы присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в доме №24 по Тверской улице возникло возгорание. В этом здании, согласно сведениям из открытых источников, находятся кофейня «Старбакс» (Starbucks), ресторан «Чайхона №1», кафе «Хлеб насущный» и пятизвездочный отель «Марриотт» (Marriott).
По данным издания «Подъем», пожар начался в помещении на втором этаже, а возгоранию присвоен второй ранг сложности. В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Москве сообщили, что здание 1890 года постройки в настоящее время находится на реконструкции, а в момент возникновения возгорания людей внутри не было.
В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по Тверской улице в сторону области было ограничено до одной полосы по той причине, что на месте возгорания на Тверской, 24, работают оперативные службы.
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Происшествия , Видео , Starbucks , МЧС , Москва
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