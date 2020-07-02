Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве 

На Тверской улице произошел пожар. По предварительным данным, возгорание возникло в квартире 12-этажного жилого дома, расположенной на втором этаже. Предположительно, ЧП произошло по адресу: улица Тверская, дом 24.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, как из окон второго этажа многоэтажного здания валит дым. Спасатели уже приступили к тушению пожара, ему присвоен третий ранг сложности. О жертвах и пострадавших информации пока нет. Из-за ЧП движение по Тверской улице в центре Москвы сейчас ограничено.