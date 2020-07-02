Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России
Фото: РИА Новости
Хакеры от лица одного из официальных Twitter-аккаунтов Министерства иностранных дел России предложили купить базу данных российских туристов. Публикация в настоящее время доступна в аккаунте @MID_travel, который обычно использует Ситуационно-кризисный центр МИД.
«Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница"», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены). Согласно формулировке, преступники утверждают, что выставленные на продажу сведения о россиянах они получили на портале Госуслуг.
Авторы сообщения предлагают купить данные за биткоины. Хакеры уверяют, что подлинность базы подтверждается тем, что они получили доступ к официальному аккаунты и опубликовали в нем сообщение. Спустя 13 часов после публикации обращение хакеров все еще доступно для просмотра.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила изданию «Подъем» факт взлома аккаунта. Пока в ведомстве не знают, когда удастся восстановить доступ к профилю в Twitter.
Ранее в июне сообщалось, что в сети выставили на продажу базу данных, содержащую сведения о 115 тысячах россиян, включая их паспортные данные и сведения о банковском счете. Жертвами мошенников стали россияне, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса, а затем вернувшиеся домой. При этом подлинность базы данных не была подтверждена.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777 В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777 Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции
Комментарии
Происшествия , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение