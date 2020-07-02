Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео 

В Самарской области проводится проверка, поводом для которой послужили действия одной из воспитательниц детского сада «Солнышко». Женщина вышвырнула ребенка из коляски.
Жесткие «методы воспитания» подопечных работника дошкольного учреждения попали в объектив камеры. На опубликованной в Сети записи видно, как женщина выкидывает малыша из коляски, а тот падает на пол и кричит. При этом сотрудница детского сада не спешит на помощь рыдающему ребенку. Ситуация, запечатленная на видео, уже заинтересовала прокуратуру.