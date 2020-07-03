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В лесах Иркутской области из-за пожаров введен режим ЧС 

Мир24 и ещё 6 1 час назад
В лесах Иркутской области введен режим ЧС, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В настоящее время в Иркутской области бушуют лесные пожары. В пятницу к ликвидации возговраний приступил самолет Бе-200 МЧС России. В ближайшее время ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, зпанятого на тушении лесных пожаров в других российских регионах. Кроме того, из Тувы для тушения иркутских пожаров приедут 50 парашютистов-десантников.
На данный момент в Забайкалье уже работают силы федерального резерва — 35 человек, большинство из них взрывотехники.
Напомним, накануне режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров был введен в Якутии.
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Происшествия , Видео , Пожары , Лесные пожары в Иркутской области , Игорь Кобзев , МЧС , Иркутская Область
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