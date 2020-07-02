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Пассажирские самолеты едва не столкнулись над Россией 

Артём Кульша и ещё 2 35 минут назад
В небе РФ едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
Фото: РИА Новости
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Россией. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Сегодня «Аэробус А320» (Airbus A320) российской авиакомпании S7 по расписанию вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. На взлете его курс набора высоты пересекся с курсом следования «Боинга 777» (Boeing 777) авиакомпании Emirates Airlines из Объединенных Арабских Эмиратов, который выполнял рейс Осло — Дубай.
Диспетчеры ростовского аэропорта заметили конфликтное движение лайнеров с опозданием, а пилоты Emirates сначала приняли их крики, которыми те предупреждали их о ситуации, за фоновые переговоры.
В какой-то момент расстояние между «Аэробусом» и «Боингом» сократилось до вдвое меньше предельно допустимого — 150 метров. На обоих воздушных судах сработали сигналы опасного сближения. В итоге им удалось вовремя разойтись. В настоящее время комиссия проверяет действия диспетчеров.
«Что за *** (напасть. — Прим. ред.)?!» — прокричал один из них в ходе инцидента, о чем свидетельствует расшифровка переговоров между диспетчерами и экипажами самолетов, опубликованная «112».
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Происшествия , Boeing , АК S7 , Emirates
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