В небе РФ едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Россией . Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Сегодня «Аэробус А320» (Airbus A320) российской авиакомпании S7 по расписанию вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. На взлете его курс набора высоты пересекся с курсом следования «Боинга 777» ( Boeing 777) авиакомпании Emirates Airlines из Объединенных Арабских Эмиратов, который выполнял рейс Осло — Дубай.

Диспетчеры ростовского аэропорта заметили конфликтное движение лайнеров с опозданием, а пилоты Emirates сначала приняли их крики, которыми те предупреждали их о ситуации, за фоновые переговоры.

В какой-то момент расстояние между «Аэробусом» и «Боингом» сократилось до вдвое меньше предельно допустимого — 150 метров. На обоих воздушных судах сработали сигналы опасного сближения. В итоге им удалось вовремя разойтись. В настоящее время комиссия проверяет действия диспетчеров.