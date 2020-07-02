Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео 

Китае незнакомец спас людей из горящего микроавтобуса на трассе. В объектив камеры видеонаблюдения в китайском городе Чунцин попало дорожное происшествие, которое едва не закончилось трагедией, если бы водитель проезжающего мимо грузовика не поспешил на помощь.

На кадрах запечатлен момент аварии: транспортное средство с пассажирами на скорости врезается в отбойник и переворачивается от удара. Через некоторое время автомобиль вспыхивает, а люди пытаются выбраться из него через переднюю дверь.

В итоге их спас очевидец аварии, он подбежал к пылающей машине и выбил лобовое стекло, после чего из нее вышли три человека. По предварительным данным, один из них пострадал — мужчина получил легкие царапины.