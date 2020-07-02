Все новости на карте

Следователи выяснили, кто мог скинуть пакет с мусором из окна дома в подмосковном Красногорске , в результате чего четырехлетняя девочка попала в больницу. Об этом говорится в сообщении СК России по региону.

По данным ведомства, вечером 1 июля из окна дома в Красногорске был выброшен мусорный пакет. В нем была стеклянная бутылка, которая упала на голову четырехлетней девочке. В результате ребенок был госпитализирован и экстренно прооперирован.

«Предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу», — отмечает следком.

В СКР заявили, что уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Рамблер» писал, что ранее 16-летняя москвичка, родив ребенка дома, выкинула его в окно квартиры.