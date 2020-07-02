Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Земля задрожала»: обрушение многоэтажного дома в Нью-Йорке попало на видео 

ТК «Звезда» и ещё 2 9 минут назад
«Земля задрожала»: об обрушении многоэтажного дома
Фото: Somarpp, Twitter
В результате произошедшего один человек получил ранения. Мужчина госпитализирован.
В самом населенном боро Нью-Йорка, Бруклине, рухнул трехэтажный дом. В результате произошедшего, как сообщили в полиции, пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.
По данным Fox News, в этом здании находился фитнес-центр, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. Местные жители утверждают, что дом находился на реставрации.
«Я услышала грохот. Затем закричали люди, пошел дым. Мне казалось, что земля задрожала», — поделилась впечатлениями от увиденного жительница Бруклина Гарденс Винченца Риццуто.
Точные причины произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники полиции. Кроме того, они разбирают завалы в поисках потенциальных жертв.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
ТК «Звезда»: последние новости
На пляже под Анапой погиб мальчик, которого братья во время игры закопали в песок На пляже под Анапой погиб мальчик, которого братья во время игры закопали в песок Причины смерти неизвестны: на чердаке в Люберцах нашли тела троих подростков Причины смерти неизвестны: на чердаке в Люберцах нашли тела троих подростков В Москве за сутки умерли 35 заболевших коронавирусом В Москве за сутки умерли 35 заболевших коронавирусом
Происшествия , Бруклин , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лидеры по явке на голосование в ДФО
Названы лидеры по явке на голосование в ДФО
В Мексике задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена
Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена
Раскрыто отношение принца Уильяма к женитьбе брата
Раскрыто отношение принца Уильяма к женитьбе брата
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение