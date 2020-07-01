Сайт ОП подвергся хакерской атаке

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Сайт Общественной палаты России подвергся хакерской атаке, передаёт РИА Новости со ссылкой на ОП. Сообщается, что IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине

«Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению работы сайта.

«IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП, зарегистрирован на Украине», — добавили в палате.

Это вторая кибератака на ресурс за последние 24 часа.