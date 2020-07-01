Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сайт Общественной палаты подвергся хакерской атаке 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Сайт ОП подвергся хакерской атаке
Фото: РИА Новости
Сайт Общественной палаты России подвергся хакерской атаке, передаёт РИА Новости со ссылкой на ОП. Сообщается, что IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине.
«Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению работы сайта.
«IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП, зарегистрирован на Украине», — добавили в палате.
Это вторая кибератака на ресурс за последние 24 часа.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
RT на русском: последние новости
Погиб актёр Максим Парфёнов Погиб актёр Максим Парфёнов На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков В деле о ДТП с Ефремовым появился новый потерпевший В деле о ДТП с Ефремовым появился новый потерпевший
Происшествия , Общественная палата России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение