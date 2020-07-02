В Чечне загорелась спортивная школа

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Крыша спортзала горит в Чечне на площади 600 квадратных метров, пожар локализован, сообщает МЧС России

"01.07.2020 года в 21:11 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, село Каргалинское, улица Коммунистическая. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит крыша отдельно стоящего спортивного зала на площади 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Отмечается, что к ликвидации привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава от МЧС России.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне, загоревшееся здание расположено отдельно на территории сельского Дома культуры.