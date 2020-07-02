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В чеченском селе загорелась крыша спортзала 

РИА Новости и ещё 2 8 минут назад
В Чечне загорелась спортивная школа
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Крыша спортзала горит в Чечне на площади 600 квадратных метров, пожар локализован, сообщает МЧС России.
"01.07.2020 года в 21:11 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, село Каргалинское, улица Коммунистическая. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит крыша отдельно стоящего спортивного зала на площади 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Отмечается, что к ликвидации привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава от МЧС России.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне, загоревшееся здание расположено отдельно на территории сельского Дома культуры.
"Оно находится на значительном расстоянии от здания Дома культуры, угрозы перехода (огня) нет", — отметил представитель ведомства. Он добавил, что пострадавших нет.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Чеченская Республика
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