Ревнивая собака растерзала новорожденных близняшек 

В Бразилии домашняя собака из ревности нанесла смертельные травмы двум новорожденным близняшкам. Животное напало на детей в момент, когда мать оставила их и вышла поговорить с соседом. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на полицейский отчет.

Девочкам было 26 дней от роду. Живущая пять лет с семьей собака смешанной породы лабрадора и американского фоксхаунда всегда была спокойной и ласковой. Поведение животного изменилось, когда в доме появились младенцы. Собака начала проявлять к ним ревность из-за того, что хозяева стали уделять ей меньше внимания.

Трагедия произошла 23 июня. Мать близняшек 29-летняя Элен Новаэс оставила детей, чтобы поговорить с соседом, в этот момент она услышала плач. Вернувшись в детскую, она попыталась оттащить пса, однако он уже успел нанести детям серьезные травмы. Как рассказали врачи, одна из девочек умерла сразу от полученных ран, вторую им спасти не удалось. В семье живет еще одна собака, но она не нападала на детей.

Сейчас мать младенцев находится в больнице, где пытается оправиться от шока. Полиция начала расследование обстоятельств смерти детей.

Ранее в Златоусте стая собак напала на ребенка во дворе и загнала мальчика на верхушку качелей, установленных на детской площадке.