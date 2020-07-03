В Дагестане раскрыто громкое убийство

Организатором убийства Хаджимурада Камалова, учредителя популярного на Северном Кавказе еженедельника «Черновик», назвали бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева . Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, своими публикациями журналист мешал развитию политической карьеры Исаева. Чиновника этапировали в Москву , где проводится расследование.

В четверг, 2 июня, еще троим фигурантам дела об убийстве Камалова было предъявлено обвинение по статьям о посягательстве и склонении к посягательству на жизнь общественного деятеля, участие в банде и незаконное хранение оружия. Младший брат убитого издателя в их причастность к убийству, как и в связь с преступлением Шамиля Исаева, не верит.

«У Исаева не было никакого мотива, и он не является заказчиком», — цитирует Магди Камалова издание.

5 декабря 2011 года Камалов был расстрелян возле редакции еженедельника «Черновик» в Махачкале. Он скончался по пути в больницу. На месте преступления нашли 14 гильз.

Общественно-политический еженедельник «Черновик» нередко критиковал существующее в республике положение дел, деятельность министерств, глав муниципальных образований, криминальную ситуацию в регионе. В 2008 году против главного редактора издания и нескольких журналистов издания возбудили уголовное дело, обвинив их в экстремизме. В 2011 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. В 2009 году имя Хаджимурада Камалова попало в распространявшийся в Махачкале список людей, которым неизвестные угрожали смертью.