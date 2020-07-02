Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19 

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, но сведений о том, что у нее был коронавирус, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин.

О том, что Дерягину госпитализировали в больницу №6, писали ранее местные СМИ.

"Елена Дерягина скончалась. Подтверждения коронавируса нет, потому что у нее были проблемы с сердцем, она лежала в "сердечной" палате. У нее оторвался тромб, и поэтому скоропостижно она скончалась", — сказал собеседник агентства.

Елена Дерягина родилась в 1956 году. Она была депутатом Екатеринбургской городской думы четырех созывов, членом комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, состояла в комиссии по бюджету и экономической политике. Ее заявления нередко вызывали обсуждение в СМИ. Так, Дерягина предлагала отменить бесплатное питание для младших школьников, оставив лишь адресную помощь для детей-инвалидов и многодетных семей, а также выступала против того, чтобы студенты бесплатно ездили на общественном транспорте.

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