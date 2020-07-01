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Россия отчиталась об отсутствии инцидентов после скачка радиации в Европе 

Lenta.ru 2 часа назад
РФ отчиталась об отсутствии инцидентов из-за радиации в Европе
Фото: РИА Новости
Около 40 стран, в том числе Россия, отчитались об отсутствии на их территории ядерных инцидентов, которые могли бы привести к повышению радиационного фона в Северной Европе. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.
Как отмечается, на данный момент уже 37 стран европейского региона сообщили организации, что на их территории не происходило каких-либо событий, которые могли спровоцировать скачок радиации над Балтийским морем. Также государства добровольно передали МАГАТЭ данные о сделанных ими измерениях.
Таким образом, заявили в МАГАТЭ, пока об обнаружении повышенного уровня радиоактивных изотопов сообщили всего три страны: Швеция, Финляндия и Эстония.
29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что никаких оповещений о повышенном радиационном фоне у северных границ России не поступало.
Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) о том, что радионуклиды поступили со стороны запада России.
Позже RIVM опроверг сообщения СМИ о том, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. В институте организации отметили, что на данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник. Однако организация утверждает, что радионуклиды все же могли прийти в Европу со стороны западной России. Также ученые предположили, что журналисты неправильно перевели размещенную ранее информацию о загрязнениях.
В Росгидромете заявили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. В «Росэнергоатоме» также ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.
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Комментарии 1
Происшествия , Дмитрий Песков , Росэнергоатом , Росгидромет , МАГАТЭ
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