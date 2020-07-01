Полицейские развлеклись в обход запретов и пожалели

Пятеро сотрудников полиции в Сургуте ХМАО ) уволены после банкета в кафе в обход запретов, введенных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении МВД

Ведомство в конце мая информировало о проведении служебной проверки в отношении пяти сотрудников сургутской полиции, которые принимали участие в ночном развлекательном мероприятии, проходившем в одном из местных кафе.

"Сотрудников уволили, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности", — сказал представитель УМВД.

Ранее также сообщалось, что в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Подобные заведения, согласно действующим в регионе режимам повышенной готовности и обязательной самоизоляции, должны быть закрыты. Следят за соблюдением этих требований, в частности, сотрудники МВД. Так, в начале мая полиция Сургута "накрыла" подпольную вечеринку в ресторане после жалобы местной жительницы. В отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов. При этом полицейским пришлось искать в другом регионе директора заведения, чтобы привлечь ее к административной ответственности.