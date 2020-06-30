«Инсценировка раскаяния»: подробности переписки Соколова и Ещенко

Адвокат семьи Анастасии Ещенко в деле бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова , убившего и впоследствии расчленившего возлюбленную аспирантку, раскрыла детали переписки историка с его жертвой, передаёт «КП-Петербург».

По словам адвоката Александры Бакшеевой, в переписке Соколова и Ещенко действительно присутствуют оскорбления в адрес историка и его детей. Это объясняется тем, что Анастасия писала сообщения в момент ссоры с бывшим доцентом. Потерпевшая сторона не отрицает данный факт. В ближайшее время родители Анастасии Ещенко, адвокат семьи и представитель прокуратуры определят, какую часть переписки можно обнародовать.

В первую очередь мы не хотим обнародовать личные фотографии. Переписка по закону может освещаться в рамках открытого заседания, когда стороны дали согласие на это. Соколов настаивает на том, чтобы это показали. Мы после вбросов в СМИ стали более критично относиться к этому, поэтому мы возражали. Но судья не хочет возможной отмены приговора — с одной стороны и хочет учесть права потерпевших — с другой. В связи с этим мы должны обсудить, какие вещи можно осветить, чтобы соблюсти баланс интересов, — рассказала в интервью «КП-Петербург» Александра Бакшеева.

Тем не менее адвокат семьи Ещенко настаивает, что освещение переписки в открытом процессе — лишь очередной ход в тактике защиты Олега Соколова.

Никто не спорит, что между ними был конфликт. Они ругались. Да, она ему писала неприятные сообщения. Причём, я считаю, что абсолютно обоснованно за то, что он сделал. А он хочет показать, что девочка писала ему глупые сообщения иногда в периоды ссоры. Что это может подтвердить? Что у него было основания для его убийства? Я думаю, что нет. Я вижу, что сторона защиты поменяла линию поведения. Сначала они настаивали, что Олег Соколов якобы раскаивается. Они даже привозили на передачу видео, где он рыдает. Абсолютно лживое, на мой взгляд. Это инсценировка раскаяния. Но они знают, что в законе есть такой пункт, смягчающее обстоятельство — аморальное поведение жертвы. Я думаю, что под этот пункт они пытаются эти не очень лестные сообщения в адрес Соколова показать. И, соответственно, говорить, что он заслуживает снисхождения, по этому основанию в том числе, — заключила адвокат Александра Бакшеева.

Историка Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Так, экс-доцент СПбГУ застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению адвоката семьи Ещенко, историк Соколов хочет опорочить свою жертву.