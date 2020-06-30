Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взрыв в Тегеране унес жизни тринадцати людей 

Luga1news.ru и ещё 1 1 час назад
13 людей погибли от взрыва в Тегеране
Фото: Reuters
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в северной части столицы Ирана, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан, пишет РИА Новости.
В разговоре с агентством он также уточнил, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего во вторник вечером в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.
Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, сообщил новостному порталу YJC, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Luga1news.ru: последние новости
Отсидевший футболист Кокорин: На зоне Ефремову поблажек не будет Отсидевший футболист Кокорин: На зоне Ефремову поблажек не будет Ефремов пообещал больше никогда не пить Ефремов пообещал больше никогда не пить Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы (ВИДЕО) Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы (ВИДЕО)
Происшествия , ИА Fars , РИА Новости , Иран , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов
Генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов
На случай войны: зачем Путин объявил военные сборы?
На случай войны: зачем Путин объявил военные сборы?
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение