Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян 

РИА Новости 1 час назад
СК завершил дополнительное дело сестер Хачатурян
Фото: РИА Новости
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, двое из сестер могли осознавать характер действий и руководить ими.
В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Происшествия , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родители выполнят последнюю волю Тропицель
Родители выполнят последнюю волю Тропицель
Участок улицы в центре Москвы перекроют
Участок улицы в центре Москвы перекроют
Инспектор по труду сам себе отправлял доносы
Инспектор по труду сам себе отправлял доносы
В США произошла стрельба СМИ
В США произошла стрельба СМИ
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение