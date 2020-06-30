СК завершил дополнительное дело сестер Хачатурян

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Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, двое из сестер могли осознавать характер действий и руководить ими.

В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.

Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.

Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".

Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.