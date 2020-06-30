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Пенсионер умер в больнице под Рязанью в ожидании помощи 

ТАСС 3 часа назад
Российского пенсионера бросили умирать на глазах у родных
Фото: ТАСС
Следователи начали проверку после смерти 72-летнего пенсионера в больнице города Новомичуринска. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова.
Ранее на сайте Ya62.ru появилась информация о том, что врачи на протяжении четырех часов не могли установить, есть ли у поступившего в больницу пациента-сердечника коронавирусная инфекция или нет. В итоге мужчине стало хуже, он умер на глазах родных.
"По сообщениям, опубликованным в СМИ о смерти жителя Новомичуринского района в больнице, СУ СК по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить обстоятельства и точную причину смерти мужчины", — сообщила собеседница агентства.
Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медперсонала. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Новомичуринск , Рязанская Область , Рязань
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