Генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов

Бабурин обвиняется по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Как считает следствие, на счету генерала три преступных эпизода. В частности, он организовал поборы с курсантов под различными предлогами, общая сумма которых превысила крупный размер.

Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый активно использовал свою служебное положение для оказания давления на подчиненных сотрудников и курсантов института, стараясь препятствовать расследованию. Именно поэтому следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2020 года.