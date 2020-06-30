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Российского генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов 

Lenta.ru 1 час назад
Генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов
Фото: Vladtv.ru
Отстраненный от должности начальник Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин отправлен в СИЗО. Об этом во вторник, 30 июня, сообщается на сайте Октябрьского районного суда Владимира.
Бабурин обвиняется по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Как считает следствие, на счету генерала три преступных эпизода. В частности, он организовал поборы с курсантов под различными предлогами, общая сумма которых превысила крупный размер.
Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый активно использовал свою служебное положение для оказания давления на подчиненных сотрудников и курсантов института, стараясь препятствовать расследованию. Именно поэтому следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2020 года.
26 марта сообщалось, что 33-летний преподаватель юридического института ФСИН получил от курсантов взятки на миллионы рублей и все проиграл в автоматах. Мужчина пытался скрыться от следствия, однако был задержан в Москве сотрудниками УФСБ.
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Происшествия , Сергей Бабурин , ФСБ , ФСИН
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