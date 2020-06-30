Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление 

"Меня зовут Виталий Захаров. Михаил Ефремов убил моего отца", — заявил в начале своего обращения сын погибшего.

По словам Виталия, только сейчас он достаточно собрался с мыслями, чтобы прокомментировать происшествие и окружающий его судебный процесс. Он отметил, что из его трагедии практически сделали шоу.

"Прежде всего хочу ответить Михаилу Ефремову на его видеообращение, на так называемые извинения. Это он сделал публично, на четвертый день после аварии. Михаил Олегович… перед кем вы извиняетесь? Перед семьей, передо мной или перед публикой?" — продолжил Захаров.

Сын погибшего объяснил, что лично извинений не получал и не понимает, зачем выступление Ефремова было вынесено на всю страну. Захаров отметил, что Ефремов или его представители не предлагали лично никакой поддержки, о которой актер заявил в своем видеообращении.

По словам Виталия Захарова, происходящее можно сравнить с цирком.

"Ни слова правды. Ваше обращение не к родственникам, а к зрителям. У вас хороший пиар-агент. Все это часть шоу. Часть шоу и моя беда, и смерть моего отца, и ваши извинения — все это шоу", — заявил сын погибшего в ДТП.

Захаров-младший подчеркнул, что адвокат Александр Добровинский не представляет его интересы, общения между ними не было. Ранее юрист неоднократно выступал с заявлениями от имени семьи погибшего.

В заключение Виталий Захаров попросил Михаила Ефремова говорить правду и ответить на заявление.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

В ходе следствия было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца. Находясь дома, актер записал видеообращение к семье погибшего Захарова, в котором заявил о готовности "не откупиться, а искупить свою вину".