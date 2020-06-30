Массовая драка произошла в Москве 

Москве после массовой драки задержаны восемь человек, передает ТАСС.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Пестеля в Северо-Восточном административном округе столицы. Конфликт на бытовой почве перерос в потасовку, в ней приняли участие восемь человек. Все нарушители задержаны.

Информацию о массовой драке подтвердили в столичном главке МВД . В отношении участников конфликта составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Как писал «Рамблер», 19 июня в Дагестане произошла массовая драка из-за поста главы села. На действующего главу и его соратников напали конкуренты с битами и арматурой. Три человека попали в больницу.