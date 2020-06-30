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Массовая драка произошла в Москве 

Вероника Полынина 28 минут назад
Массовая драка произошла в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве после массовой драки задержаны восемь человек, передает ТАСС.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Пестеля в Северо-Восточном административном округе столицы. Конфликт на бытовой почве перерос в потасовку, в ней приняли участие восемь человек. Все нарушители задержаны.
Информацию о массовой драке подтвердили в столичном главке МВД. В отношении участников конфликта составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
Как писал «Рамблер», 19 июня в Дагестане произошла массовая драка из-за поста главы села. На действующего главу и его соратников напали конкуренты с битами и арматурой. Три человека попали в больницу.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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