Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое детей сгорели в частном доме в российском регионе 

Lenta.ru 52 минуты назад
Трое детей сгорели в Нижегородской области
Фото: РЕН ТВ
В Нижегородской области при пожаре в частном доме в деревне Ягодная сгорели трое детей и взрослый. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России, передает ТАСС.
По данным областного Следственного комитета, погибли 60-летняя женщина и трое ее внуков в возрасте 11, 5 и двух лет.
Сообщение о пожаре поступило 30 июня в 08:0 по московскому времени, тела погибших обнаружили в 08:45. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Накануне, 29 июня сообщалось, что при пожаре в многоэтажке на Филевской улице в Москве погибли двое жильцов — 10-летний ребенок с ограниченными возможностями и взрослый. Спасти удалось шесть человек, среди них двое детей.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Происшествия , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Видео
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение