Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти 

На трассе в Ленинградской области загорелся туристический автобус. Инцидент произошел на 25-м километре Новоприозерского шоссе.

СМИ сообщают, что транспортное средство вспыхнуло неожиданно во время движения. В момент возникновения возгорания в его салоне находилось около 40 человек. По предварительным данным, пассажиры направлялись на экскурсию в Ладожские шхеры.

Водитель смог вовремя эвакуировать всех людей, пострадавших нет. Удалось ли туристам спасти свой багаж, не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы.