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Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
На трассе в Ленинградской области загорелся туристический автобус. Инцидент произошел на 25-м километре Новоприозерского шоссе.
СМИ сообщают, что транспортное средство вспыхнуло неожиданно во время движения. В момент возникновения возгорания в его салоне находилось около 40 человек. По предварительным данным, пассажиры направлялись на экскурсию в Ладожские шхеры.
Водитель смог вовремя эвакуировать всех людей, пострадавших нет. Удалось ли туристам спасти свой багаж, не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы.
Происшествия , Видео , Ленинградская область
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