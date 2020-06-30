В Краснодаре завели дело после убийства бизнесмена 

Уголовное дело по факту убийства 57-летнего мужчины, обнаруженного вечером в понедельник с признаками насильственной смерти, возбуждено в Краснодаре , сообщает СУСК РФ по краю.

В ночь на вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника. Потерпевший скончался на месте.

"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. По предварительным данным, тело 57-летнего погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня 2020 года на улице Леваневского. В настоящее время на месте продолжают работать следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщает пресс-служба ведомства.

К утру в местных пабликах появилась видеозапись с комментариями о том, что на ней запечатлен момент преступления. В ролике мужчина подходит к своему автомобилю и садится в него. В этот момент из припаркованной рядом машины выходит неизвестный, действия которого не разобрать, затем он обратно запрыгивает на заднее сидение авто и уезжает. Предположительно, убитый остаётся в своём автомобиле с открытой дверью.