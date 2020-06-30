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В России предотвращен теракт 

Артём Кульша и ещё 30 23 минуты назад
В городе Владикавказе, Северная Осетия, был предотвращен террористический акт. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе
По версии специальной службы, 30-летний гражданин России, сторонник запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), готовил проведение теракта у одного из административных зданий во Владикавказе.
Он планировал подрыв самодельного взрывного устройства и побег после этого на Ближний Восток. Там мужчина намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ИГ, однако его планы были раскрыты, он был задержан и арестован.
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации» и вскоре будет возбуждено дело по статье «Покушение на террористический акт».
В тайнике, который мужчина оборудовал, была найдена его электронная переписка с членами ИГ и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
В первой половине июня, как сообщал «Рамблер», ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе. Его готовили пятеро граждан России, связанные с украинскими радикальными формированиями.
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Происшествия , Видео , ФСБ , Исламское государство , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания
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