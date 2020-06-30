По версии специальной службы, 30-летний гражданин России, сторонник запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), готовил проведение теракта у одного из административных зданий во Владикавказе.

Он планировал подрыв самодельного взрывного устройства и побег после этого на Ближний Восток. Там мужчина намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ИГ, однако его планы были раскрыты, он был задержан и арестован.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации» и вскоре будет возбуждено дело по статье «Покушение на террористический акт».

В тайнике, который мужчина оборудовал, была найдена его электронная переписка с членами ИГ и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В первой половине июня, как сообщал «Рамблер», ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе. Его готовили пятеро граждан России, связанные с украинскими радикальными формированиями.