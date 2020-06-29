Сергея Бурунова обокрали на четверть миллиона

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Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Актёр перевёл неизвестным почти 300 тысяч рублей.

По данным РЕН ТВ, артист захотел приобрести в Сети компьютер. Нужная модель оказалась довольно дорогостоящей — за неё он перевёл «продавцам» 270 тысяч рублей. Однако в назначенное время компьютер Бурунову так и не привезли, после чего актёр обратился в правоохранительные органы

Сергей Бурунов известен по ролям в сериале "Содержанки"и участию в многочисленных телешоу. Он принимал участие в дубляже иностранных фильмов, также озвучивал компьютерные игры.