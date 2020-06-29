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Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Фото: РИА Новости
Российского прокурора Сергея Куденеева, который ранее занимал должность прокурора Москвы, по решению суда выселили из элитной квартиры на проспекте Вернадского, 94. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Такое решение принял Никулинский районный суд. Генпрокуратура просила выселить экс-прокурора, поскольку тот ушел на пенсию и был освобожден от должности. Куденееву с семьей пришлось покинуть жилье в ЖК «Миракс». Цены на «однушки» здесь начинаются от 380,5 тысячи рублей за квадратный метр.
В 2015 году Куденеев отметился в коррупционном скандале, в котором фигурировали 500 тысяч евро. Тогда сотрудники ФСБ задержали начальника управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве и Московской области Алексея Волкова. Он заявил, что деньги предназначались Куденееву. После инцидента тот покинул свой пост, хотя его вина не была установлена.
До назначения на должность прокурора столицы Куденеев возглавлял в Генпрокуратуре управление по контролю за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в следственных изоляторах.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Волков , Сергей Куденеев , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец
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