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СМИ: один человек погиб в результате стрельбы в «автономной зоне» Сиэтла 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В США произошла стрельба СМИ
Фото: Reuters
По меньшей мере один человек умер в результате стрельбы в "автономной зоне", провозглашенной в одном из центральных районов американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщила в понедельник газета The Seattle Times.
По ее данным, стрельба произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Двое пострадавших были доставлены в близлежащую больницу с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице, другой находится в критическом состоянии.
Полицейское управление города пока не подтвердило наличие жертв, ведется расследование.
"Сообщается о двух пострадавших, — указывается в Twitter полиции. — Дополнительная информация будет появляться по мере поступления".
Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News Channel глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.
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Происшествия , В мире , Дональд Трамп , Fox News , Сиэтл
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