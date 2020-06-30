В подмосковном Подольске задержан 36-летний местный житель, который в ночь на 30 июня сжег шатер для голосования по поправкам в Конституцию.

Видео, на котором предположительно запечатлен инцидент опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

На кадрах видно, как молодой человек на велосипеде подъезжает к объекту, затем с предметом в руках, похожим на канистру, заходит в шатер. Спустя какое-то время выходит и уезжает, в шатре вспыхивает огонь.

На вопрос силовиков о причинах поступка, задержанный ответил «Я просто был пьяный и поджог мусор».

По данным канала, поджигателем оказался Артем Брагин , который, предположительно, является сторонником Алексея Навального . Брагин также подозревают в вандализме памятников времен Великой Отечественной войны.

Ранее представители штаба Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.