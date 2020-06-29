Внук полгода насиловал бабушку

29-летний житель Новой Москвы насиловал свою 75-летнюю бабушку в течение полугода. Об этом она рассказала своим соседям, которые сообщили о происходящем в полицию. Пенсионерка воспитывала внука одна — его родители погибли совсем молодыми. Нездоровое влечение к бабушке подозреваемый начал проявлять уже в 19 лет — сначала лишь в устной форме. Спустя годы он перешел от слов к действию. И только после третьего изнасилования женщина решилась заявить о преступлениях.

29-летний житель одного из поселков Новой Москвы на протяжении полугода насиловал свою 75-летнюю бабушку. Как сообщает газета «Московский комсомолец», мужчина страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Сначала издевательства женщина сносила молча, но последней для нее каплей стал день рождения внука.

25 июня мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, неожиданно заявился к бабушке, повалил ее на кровать и неоднократно надругался над ней — насилие длилось до четырех утра.

Когда внук уснул, пенсионерка взяла ключи и пошла к соседям. Потерпевшая рассказала им про все ужасы, которые ей приходилось терпеть, и те сразу вызвали полицию.

Следователю пожилая женщина сообщила, что родители подозреваемого умерли совсем молодыми, и воспитанием внука она занималась самостоятельно. Долгое время они жили вдвоем на юго-западе Москвы. По рассказам пенсионерки, уже в 19 лет внук начал проявлять к ней нездоровое влечение — однако сначала только на словах.

Согласно рассказам пострадавшей, у парня уже тогда начались проблемы с алкоголем, и его поведение она списывала именно на них. Вскоре предполагаемый насильник переехал от пенсионерки — женился и завел двоих детей. По данным следствия, на работу мужчина так и не устроился, семья жила на зарплату его супруги-риэлтора, а также на пенсию бабушки, которую внук у нее отнимал.

Через некоторое время пара продала московскую квартиру и переехала в трехкомнатное жилище в Новой Москве. Мужчина еще сильнее пристрастился к алкоголю и наркотикам и начал распускать руки. Когда в ходе одного из семейных скандалов он схватился за нож, его жена забрала детей и переехала к своему отцу.

Тогда подозреваемый заставил бабушку обменять трехкомнатную квартиру на более маленькую, а разницу в деньгах забрал себе. Спустя несколько месяцев, осенью, мужчина решился на первое преступление. Около полуночи он пришел к пенсионерке, когда та смотрела политическое ток-шоу, накинулся на нее и изнасиловал. В мае же все повторилось по тому же сценарию. И только на третий раз женщина решилась придать огласке происходящее.

На допросе предполагаемый преступник пытался разжалобить пенсионерку — даже пытался плакать, — но женщина не забрала заявление. В настоящее время бабушка находится дома, ее здоровью ничего не угрожает. Мужчина же заключен под стражу — ему выбирают меру пресечения.

В феврале 2020 года сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать в Оренбургской области подозреваемого в изнасиловании 80-летней женщины — им оказался 42-летний житель города Орска.

Еще в 2014 году он подкараулил свою жертву на улице, закрыл ей рот, затащил в стоящий рядом заброшенный домик и изнасиловал. После совершения преступления мужчина скрылся. Найти его полицейские смогли только спустя шесть лет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». «Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина находился в здравом уме и полностью отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления», — сообщали в Следственном комитете Оренбургской области.

В июне же 2019 года уголовное дело по факту изнасилования 88-летней женщины завели в Башкирии. Предполагаемым насильником оказался 16-летний подросток. Преступление произошло в одной из деревень в Давлекановском районе республики.

По версии Следкома, парень проник к пенсионерке в дом и надругался над ней. Подозреваемого задержали — свою вину он признал. Для установления же всех деталей совершенного преступления был назначен ряд судебных экспертиз.