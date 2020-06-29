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В Москве произошел взрыв 

Мария Иванова 19 минут назад
В понедельник, 29 июня, в одной из московских квартир произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника канала, это случилось в одном из домов на улице Проходчиков. В результате загорелись четыре квартиры.
По предварительной информации, четыре человека пострадали.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что малоэтажный дом почти полностью окутан дымом.
По данным канала, общая площадь пожара составляет около 70 квадратных метров. Mash сообщает о двух пострадавших в результате взрыва.
«360» уточняет, что спасти из дома пока удалось пятерых человек. Пользовательница Instagram @mashasm опубликовала фото с места происшествия.
«У меня взорвался дом! это был последний, самый дальний подьезд, была взрывная волна, я думала в меня полетят стекла. Это шок», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к фото она уточнила, что взорвалась колонка. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что в доме взорвался газ.
Как сообщал «Рамблер», 5 июня взрыв газа произошел в 12-этажном доме, расположенном на Дорожной улице в Москве. В результате пострадал мужчина.
Комментарии 19
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Москва
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