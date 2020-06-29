Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео 

США супруги с оружием защищали свой дом от протестующих. В Сент-Луисе (штат Миссури) местным жителям пришлось продемонстрировать активистам движения Black Lives Matter наличие серьезного оружия — автомата и пистолета. Так супружеская пара решила защитить свое жилище, не дав возможности ворваться в него протестантам.

На кадрах мужчина с автоматом в руках и женщина с пистолетом стоят около входа в строение, показывая готовность выстрелить в любой момент в каждого, кто попробует посягнуть на их собственность.

Беспорядки в США начались около двух недель назад и охватили большинство штатов. Из-за массовых скоплений граждан в стране началась новая волна коронавируса.