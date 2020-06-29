Коронавирус может стать оружием

Коронавирусная инфекция COVID-19 стала оружием в руках международных террористических организаций. Об этом глава Антитеррористического центра Содружества независимых государств (СНГ) Андрей Новиков заявил ТАСС.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,1 миллиона человек.

Сегодня Новиков рассказал, что пандемия привела к тому, что уровень террористических актов снизился, а объяснил это тем, что террористам стало существенно сложнее перемещаться в результате закрытия межгосударственных границ и введения режима самоизоляции.

«В результате они ушли в онлайн», — отметил он.

По словам главы Антитеррористического центра СНГ, террористы активизировали онлайн-вербовку, которая облегчается снижением уровня жизни населения в результате пандемии и религиозной радикализацией как эффектом длительного социального стресса в результате нее же.

Он назвал это серьезным вызовом обществу в том числе потому, что вербовщики призывают к распространению коронавирусной инфекции больными ею террористами в общественных и иных местах.