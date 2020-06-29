Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус стал оружием террористов 

Артём Кульша 1 час назад
Коронавирус может стать оружием
Фото: depositphotos.com
Коронавирусная инфекция COVID-19 стала оружием в руках международных террористических организаций. Об этом глава Антитеррористического центра Содружества независимых государств (СНГ) Андрей Новиков заявил ТАСС.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,1 миллиона человек.
Сегодня Новиков рассказал, что пандемия привела к тому, что уровень террористических актов снизился, а объяснил это тем, что террористам стало существенно сложнее перемещаться в результате закрытия межгосударственных границ и введения режима самоизоляции.
«В результате они ушли в онлайн», — отметил он.
По словам главы Антитеррористического центра СНГ, террористы активизировали онлайн-вербовку, которая облегчается снижением уровня жизни населения в результате пандемии и религиозной радикализацией как эффектом длительного социального стресса в результате нее же.
Он назвал это серьезным вызовом обществу в том числе потому, что вербовщики призывают к распространению коронавирусной инфекции больными ею террористами в общественных и иных местах.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Комментарии 8
Происшествия , В мире , Андрей Новиков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Рассекречен экспериментальный ручной пулемет Калашникова
02:19
Рассекречен экспериментальный ручной пулемет Калашникова
Армия Оружие
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение