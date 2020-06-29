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В Норильске произошёл пожар на полигоне с отходами 

RT на русском и ещё 12 29 минут назад
В Норильске произошёл пожар на полигоне с отходами
Фото: РИА Новости
В Норильске произошёл пожар на полигоне с твёрдыми промышленными отходами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Красноярского к
«В 09:05 мск поступила информация о пожаре на полигоне твёрдых промышленных отходов ООО «Байкал-2000» на площади 1000 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что шлейф дыма уходит в сторону тундры.
27 июня сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области 154 человека и 32 единицы техники, включая вертолёт, приняли участие в тушении возгорания на территории военного полигона.
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Происшествия , Катастрофы , Погода , РИА Новости , Норильск
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