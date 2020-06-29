Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йоркширский терьер справился с полутораметровым аллигатором 

Lenta.ru 1 час назад
Йоркширский терьер справился с аллигатором
Фото: скриншот
В американском городе Уинтер-Гарден, штат Флорида, йоркширскому терьеру по кличке Зои удалось справиться с полутораметровым аллигатором. Об этом сообщает WFTV.
Нападение произошло, когда хозяин собаки, 12-летний Томас Гордон (Thomas Gordon), вывел ее во двор на прогулку. На глазах мальчика рептилия схватила йоркширского терьера и потащила в пруд. Томас тут же побежал домой и позвал на помощь отца.
«Секунд через десять мы возвращаемся, и оказывается, что Зои уже вырвалась из хватки аллигатора», — рассказывает он. Собака выбралась на берег с незначительными ранами. Позднее специалист по отлову аллигаторов поймал в пруду хищника длиной 1,5 метра.
Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.
В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.
В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июня В Москве умерли еще 23 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 23 человека с коронавирусом Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8
Комментарии
Происшествия , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение