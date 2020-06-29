В Крыму ребенка унесло в море на матрасе

Спасатели в Крыму помогли ребенку, которого унесло в Азовское море на матрасе более чем на один километр от берега. Как сообщили в региональном управлении МЧС, для спасения 12-летнего ребенка был задействованы катера Погранслужбы и МЧС

"В результате мальчик был поднят на борт катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым на расстоянии более километра от берега. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.

Ранее под Феодосией в 100 метрах от берега в море унесло ребенка на надувном круге. 26 июня возле пирса "Фрунзе" в районе Евпатории несовершеннолетняя девочка, находясь без присмотра взрослых, пошла купаться в море и утонула.