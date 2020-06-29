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Стрелок-срочник Шамсутдинов запросит суд присяжных 

Артём Кульша и ещё 7 1 час назад
Дело Шамсутдинова могут рассмотреть присяжные
Фото: mig41 / Telegram
Рядовой Рамиль Шамсутдинов может ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела, возбужденного в его отношении, судом присяжных. Об этом его адвокат Равиль Тугушев сообщил ТАСС.
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
10 дней назад стало известно, что Следственный комитет России завершил следственные действия по делу. Сегодня Тугушев сообщил, что после ознакомления с материалами дела он и его подзащитный, скорее всего, заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.
В мае суд присяжных признал жителя поселка Супсех Краснодарского края, который застрелил двоих соседей в ходе бытового конфликта, виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Судья приговорил его к двум годам исправительных работ на основании вердикта присяжных. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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