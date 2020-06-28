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В США родители держали голодного ребёнка в клетке с мышами и змеями 

News.ru 1 час назад
Родители держали голодного ребёнка в клетке с мышами
Фото: РИА Новости
Полицейские штата Теннеси нашли в доме на колёсах маленького ребёнка, которого мать и отец запирали в клетке в окружении разных животных. Вокруг 18-месячного мальчика ползали змеи и бегали мыши. Об этом сообщил шериф округа Генри Монте Белью.
Клетка предназначалась для содержания собак. Среди животных были также 56 собак, 10 кроликов, 86 кур, один геккон, четыре попугая, три кошки, один фазан и 531 мыши, крысы и хомяки.
Это было душераздирающе видеть условия, в которых жил этот ребёнок. Во всем доме, кроме клетки, в которой он сидел, не было ничего для этого малыша. Все его игрушки были там вместе с ним. Здесь не было ни других игрушек, ни детской кроватки, ни одеял для него, а запах аммиака, который появился, когда мы подняли клетку, и жуков, которые были под ней, заставляют думать, что он оставался там очень долго, — приводит слова шерифа Mirror.
Мать мальчика и его отчима арестовали, им предъявили обвинения в ненадлежащем уходе за ребёнком, хранении запрещённых веществ и огнестрельного оружия.
Полицейским удалось найти мальчика во время операции по спасению животных. Они также нашли в доме 127 кустов марихуаны и 17 пистолетов. В настоящее время ребенок находится под опекой Департамента по делам детей.
Как писал NEWS.ru, СК РФ проводит проверку по факту гибели ребёнка в карьере под Калининградом.
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Происшествия , В мире , СКР , США
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