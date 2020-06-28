Выброшенная из окна бутылка попала малышу в голову 

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Москве в голову годовалому малышу попала выброшенная из окна бутылка. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

правоохранительных органах говорят, что женщина гуляла возле дома с ребёнком в коляске. В этот момент житель дома выбросил из окна бутылку. Она попала в ребенка.

На место вызвали скорую помощь, пострадавшего отвезли в больницу. О состоянии малыша пока не сообщается. Полиция приступила к поискам подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.