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Выброшенная из окна бутылка попала малышу в голову 

Майк Габриелян и ещё 1 54 минуты назад
Выброшенная из окна бутылка попала малышу в голову
Фото: РИА Новости
В Москве в голову годовалому малышу попала выброшенная из окна бутылка. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
В правоохранительных органах говорят, что женщина гуляла возле дома с ребёнком в коляске. В этот момент житель дома выбросил из окна бутылку. Она попала в ребенка.
На место вызвали скорую помощь, пострадавшего отвезли в больницу. О состоянии малыша пока не сообщается. Полиция приступила к поискам подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Воронежем мужчина стрелял из винтовки по бутылкам и ранил знакомого.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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