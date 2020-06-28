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В Москве выявили автора фейка о голосовании 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
В Москве выявили автора фейка о голосовании
Фото: РИА Новости
Эксперты установили автора фейковой видеозаписи о нарушениях при проведении голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александра Асафова.
По словам Асафова, мужчина опубликовал в сети видеозапись с якобы обнаруженным им на улице пакетом с бюллетенями и заявил, что пакет специально был оставлен для осуществления вброса при надомном голосовании.
При этом с помощью камер наблюдения удалось установить, что автор ролика сам принес данный пакет, после чего снял постановочное видео, отметил Асафов.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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