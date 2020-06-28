«Умершая» москвичка ожила при появлении полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, накануне молодые люди весь день употребляли алкогольные напитки, а на утро друг девушки попробовал ее разбудить, но не смог. Тогда он решил, что причастен к смерти подруги — и позвонил в полицию. Прибывшие на вызов полицейские и врачи стали осматривать «умершую» и в этот момент она пришла в себя.

Девушка рассказала, что «немного заспалась», после чего сотрудники экстренных служб покинули квартиру.

17 апреля 2019 года сообщалось, что в Москве прибывшие по вызову полицейские обнаружили задушенную женщину, которая очнулась при осмотре ее тела.