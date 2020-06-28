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«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции 

Lenta.ru 51 минуту назад
«Умершая» москвичка ожила при появлении полиции
Фото: ТАСС
Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, накануне молодые люди весь день употребляли алкогольные напитки, а на утро друг девушки попробовал ее разбудить, но не смог. Тогда он решил, что причастен к смерти подруги — и позвонил в полицию. Прибывшие на вызов полицейские и врачи стали осматривать «умершую» и в этот момент она пришла в себя.
Девушка рассказала, что «немного заспалась», после чего сотрудники экстренных служб покинули квартиру.
17 апреля 2019 года сообщалось, что в Москве прибывшие по вызову полицейские обнаружили задушенную женщину, которая очнулась при осмотре ее тела.
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