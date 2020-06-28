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Автомобиль с грузом для МВД на восемь миллионов рублей исчез вместе с водителем 

Lenta.ru 57 минут назад
Автомобиль с ценным грузом исчез вместе с водителем
Фото: РИА Новости
В Самарской области исчез автомобиль с масками, предназначенными для сотрудников МВД России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, груз на сумму восемь миллионов 750 тысяч рублей отправили в Самару еще 23 июня. Однако автомобиль исчез вместе с водителем. Судя по геолокации, прицеп находится районе города Жигулевска Самарской области.
В распоряжении транспортной компании оказалась запись разговора, из которой следует, что водитель пытался сбыть товар.
Ранее в июне сообщалось, что в Иркутске бизнесмена привязали к батарее в его квартире, избивали и угрожали ножом, требуя передать преступникам партию медицинских масок. По версии следствия, зная, что бизнесмен отправил большую партию медицинских масок в Ивановскую область, его знакомый пришел домой к мужчине и пытал, пока предприниматель не согласился изменить адрес поставки на указанный преступником. Полученный товар преступник продал в Москве.
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Происшествия , МВД , Самара , Самарская Область
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