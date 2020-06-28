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Раны на теле найденного мертвым российского солдата объяснили колючей проволокой 

Lenta.ru 1 час назад
Раны на теле российского солдата объяснили
Фото: РИА Новости
Уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), возбужденное после смерти в Клинцах (Брянская область) рядового 254-го гвардейского мотострелкового полка Дмитрия Вебера, прекращено. Об этом со ссылкой на Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону сообщает «Коммерсант».
Вебера нашли мертвым 5 апреля возле воронежского авиазавода. Его приемная мать Ирина Самедова заявляла, что молодой человек мог стать жертвой дедовщины: на его теле нашли многочисленные ссадины, синяки и травмы.
Однако военное следствие пришло к выводу, что рядовой Вебер пошел на суицид из-за стресса после того, как вскрылась кража им у товарища более четырех тысяч рублей, а тест солдата на наркотики оказался положительным. Что до телесных повреждений, то, как считает следствие, рядовой получил их, преодолевая ночью «различные ограждения» с колючей проволокой.
Ранее Самедова в Instagram рассказала, что ее сын вернулся из армии в гробу, а тело молодого человека было сильно травмировано и у него не хватало некоторых частей.
«Когда я вскрыла гроб, от ужаса долго не могла прийти в себя. Тело моего сына была изрезано, на левой и правой руках не хватало частей. Ссадины, кровоподтеки, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, поврежден пах», — рассказала Самедова.
Она также составила петицию с просьбой наказать виновных в гибели сына.
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Происшествия , Дмитрий Вебер , СКР , Брянская Область , Клинцы
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